Calcio: Parma-Perugia 1-1

PARMA, 11 FEB - Soddisfa più il Perugia del Parma il pareggio per 1-1 allo stadio Tardini. Dopo un primo tempo senza particolari emozioni, gli ospiti passano in vantaggio con il colpo di testa in elevazione dell'ex Cerri, servito dal cross da destra di Mustacchio, al 60'. E' ancora il Perugia a sfiorare il raddoppio nove minuti dopo, quando la palla sfugge dalle mani di Frattali, e Lucarelli devia sul palo la conclusione di Buonaiuto. Nel finale i padroni di casa si riversano nella metà campo biancorossa e trovano il pareggio all'83' su rigore calciato da Ceravolo, dopo il fallo netto di Magnani su Da Cruz. E' lo stesso Ceravolo a colpire poi un altro palo in girata, all'85'. Il Parma va a 37 e aggancia la Cremonese al sesto posto, il Perugia resta a metà classifica.