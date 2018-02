Belotti, gol che mi ripaga lavoro fatto

ROMA, 11 FEB - "Rispetto alla partita di Genova della scorsa settimana sono riuscito a tenere bene il campo. In settimana ho lavorato tanto e messo su massa muscolare per rientrare in forma-partita. La situazione di oggi dimostra che ho lavorato bene". Lo ha detto l'attaccante del Torino Belotti ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull'Udinese, "squadra che mi porta bene per fare grandi gol", sottolinea ricordando una sua realizzazione di due stagioni fa. Nel futuro del Toro c'è il derby, una partita "molto ma molto difficile - riconosce Belotti -. Conosciamo la grande forza della Juve. Dovremo prepararla molto bene ed essere compatti, mettendoli in difficoltà cercando di imporre il nostro gioco". "Il nostro obiettivo è arrivare in Europa - ha concluso l'attaccante -. Cerchiamo di fare il possibile, non molleremo mai".