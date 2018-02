Genoa: Ballardini "Salvezza è lontana"

ROMA, 11 FEB - "Alla salvezza manca ancora un po': il nostro è un campionato difficilissimo, non permette di rilassarci mai". L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, anche dopo la vittoria di Verona, invita a volare basso: "Tutte le squadre sono competitive - dice a Premium - ti possono mettere in difficoltà e quindi bisogna soltanto andare avanti come stiamo facendo. Dobbiamo semplicemente pensare alla prossima partita, alla prossima squadra. Che nel nostro caso è l'Inter: i nerazzurri sono una squadra destinata a lottare per la Champions, noi il massimo che possiamo promettere ai nostri tifosi è di cercare di metterla in difficoltà". "In questa squadra ho trovato molta condivisione delle mie idee - aggiunge il tecnico -: con i ragazzi ho un rapporto bello e chiaro, siamo un tutt'uno e per questo stiamo facendo bene. La mano dell'allenatore si deve vedere nelle due fasi di gioco e nelle convinzioni che i ragazzi hanno gli uni nei confronti degli altri: il principio fondamentale deve essere la disponibilità di ognuno".