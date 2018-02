Spalletti, c'era obbligo invertire trend

ROMA, 11 FEB - "Il presunto rigore di D'Ambrosio? Il braccio è lungo il corpo e Danilo quando si accorge che il pallone gli va sulla mano cerca di toglierlo, oltretutto la distanza è troppo ravvicinata: secondo me l'interpretazione dell'arbitro è stata corretta''. A Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti dice la sua sul rigore non concesso al Bologna a San Siro: ''Dopo un periodo di crisi avevamo una sorta di obbligo di invertire il trend, a continuare il nostro percorso verso la Champions: abbiamo fatto un girone d'andata di altissimo livello - aggiunge il tecnico nerazzurro - ma questo non significava che avremmo dovuto vincere tutte le partite facilmente. Detto questo, io devo lavorare meglio, perché se all'inizio facevamo bene e ora facciamo fatica il primo a essere sotto osservazione devo essere io''.