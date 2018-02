Nizza: per Balotteli insulti razzisti

ROMA, 11 FEB - Ancora un episodio di razzismo con Mario Balotelli protagonista. Ci torna su oggi il Nizza, il club di Supermario che ha postato un messaggio via twitter per protestare contro il giallo rimediato ieri dal giocatore nel match di Ligue1 sul campo del Digione. L'attaccante del Nizza al rientro negli spogliatoi, a fine primo tempo, avrebbe ricevuto degli insulti razzisti da parte di alcuni tifosi sugli spalti, rimediando anche un 'giallo' da parte dell'arbitro per aver 'provocato', a suo dire, il pubblico di casa, mentre - a detta del Nizza - era stato il giocatore ad essere stato insultato dal tifo di casa ("Durante l'intervallo, Mario Balotelli ha rimediato un cartellino giallo, dopo... essere stato preso di mira dagli insulti razzisti del pubblico", il twitter pubblicato oggi).