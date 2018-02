Frenata Barca, Atletico adesso è a -7

ROMA, 11 FEB - Secondo pareggio consecutivo per il Barcellona che non va oltre lo 0-0 in casa contro il Getafe. Dopo aver conquistato la quinta finale di fila di Coppa del Re mercoledì scorso, la squadra di Valverde è apparsa stanca e senza troppe idee, nonostante il tridente Messi-Surez-Coutinho, facendosi bloccare da un ottimo Getafe. Con questo punto il Barca sale a 59 punti in classifica contro i 52 dell'Atletico che ha vinto ieri a Malaga. Il Real è a 42 ma con una partita da recuperare. Il big match Barcellona-Atletico Madrid è in programma il 4 marzo al Camp Nou.