Giampaolo "Questa Samp sa cosa fare"

GENOVA, 11 FEB - "Era una partita che dovevamo vincere e abbiamo vinto". Marco Giampaolo si gode il successo sul Verona che lancia ancor di più la sua Sampdoria in ottica Europa League. "Pensavo che sarebbe stata più complicata. Non per togliere niente al Verona, ma abbiamo creato e tirato tanto. Non abbiamo mai avuto quella sensazione di vulnerabilità, anzi ho sempre sentito la fiducia di poter segnare. Il gol arrivato a inizio ripresa ci ha risollevato moralmente. Oggi abbiamo avuto un atteggiamento giusto, maturo e responsabile". La Sampdoria ora è attesa dallo scontro diretto a San Siro contro il Milan. "Domenica abbiamo una partita bellissima. Una partita che vogliamo giocare bene e che può essere gustosa per chi avrà la fortuna di scendere in campo".