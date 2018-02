Calcio: Zidane, io il responsabile

ROMA, 12 FEB - "La situazione è nuova, ma bisogna viverla, fa parte del lavoro". Zinedine Zidane sa che per mettere a tacere le tante critiche piovute addosso a lui e al suo Real Madrid dopo il deludentissimo avvio di stagione "c'è solo un modo: vincere tutte le partite. Alla fine conta il risultato. O vinci o sei criticato". A due giorni dal big match di Champions contro il PSG il tecnico francese in un'intervista alla francese RTL, si prende le colpe del poco felice momento della squadra (a -17 dal Barca in campionato, anche se con una partita in meno, e già fuori dalla Coppa del Re), ma rimane fedele a quell'aplomb che lo ha reso celebre: "Ho preso la decisione di allenare questa squadra e quando le cose non vanno bene non posso certo dire che la colpa è dei giocatori. Io sto con loro, sono loro che vanno in campo e corrono. Io sono il responsabile di tutto".