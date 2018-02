Snai: Juve favorita in Champions

ROMA, 12 FEB - La Juventus gioca domani l'andata dell'ottavo di Champions contro il Tottenham e ha un pesante fardello sulle spalle: nelle cinque volte che hanno affrontato una squadra d'oltremanica in un turno a eliminazione diretta, sono stati sempre eliminati. Visto il gran momento di forma, però, la formazione di Allegri raccoglie piena fiducia dai quotisti e sul tabellone Snai la qualificazione ai quarti è data a 1,60, contro il 2,25 piazzato sul Tottenham. I bianconeri giocano da favorita nel match di domani all'Allianz Stadium: il segno 1 al 90' è dato a 2,00 contro il 3,20 sul pareggio e il 4,25 per il blitz inglese. Nell'altro ottavo in calendario domani, Basilea-City, la squadra di Guardiola appare su un altro pianeta rispetto agli svizzeri: la vittoria in trasferta è data a 1,33, il Basilea sale fino a 9,75, il pareggio è a 5,00. Distanza simile nelle scommesse sul passaggio del turno, dove il City ai quarti vale 1,05 e gli svizzeri sono a quota impresa: 8,50.