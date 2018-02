Inter: distorsione a spalla per Perisic

MILANO, 12 FEB - Distorsione alla spalla sinistra per Ivan Perisic. E' l'esito dei controlli medici ai quali è stato sottoposto il giocatore dell'Inter, all'indomani della partita contro il Bologna. Già durante la ripresa, Perisic aveva lamentato un dolore alla spalla, ma è rimasto in campo fino al fischio finale. Le sue condizioni e i tempi di recupero, fanno sapere dal club nerazzurro, saranno valutati nei prossimi giorni. Nessun problema, invece, per Lisandro Lopez, il difensore ha svolto accertamenti dopo il durissimo scontro di gioco con Masina che è valso al centrocampista del Bologna l'espulsione diretta. Lisandro Lopez sarà quindi a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro il Genoa di sabato sera, mentre le condizioni di Miranda - uscito a fine primo tempo per un risentimento muscolare - saranno valutate domani. La vittoria contro il Bologna di ieri ha esaltato le qualità tecniche soprattutto di Karamoh e Rafinha. "Ha fatto un 'partitazo'", racconta a Globoesporte, Mazinho, padre e agente di Rafinha.