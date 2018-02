Champions: Ronaldo, Real esperto e forte

ROMA, 12 FEB -"Stiamo andando a giocare contro una squadra di eccellenti giocatori, che rispettiamo molto, ma abbiamo già dimostrato che il Real Madrid ha un gruppo molto forte e unito, con molta esperienza in questa competizione". Così Cristiano Ronaldo, nell'antivigilia dell'andata degli ottavi di Champions contro il PSG, che si giocherà mercoledì al Bernabeu. Premiato con l'ennesimo riconoscimento per la splendida scorsa stagione, il portoghese ha aggiunto che "serve concentrazione nel corso delle due partite per andare avanti in Champions. Cerchiamo sempre di raggiungere il miglior livello, ma a volte le cose non vanno come vorremmo - ha aggiunto 'CR7', parlando del delicato momento attraversato dalle merengue, che hanno anticipatamente detto addio a sogni scudetto - ma l'esperienza mi ha insegnato che dobbiamo continuare a lavorare duro per raggiungere i nostri obiettivi". Una battuta anche sulla Coppa del mondo: "Sappiamo di non essere tra i favoriti. I miei favoriti sono Spagna, Germania, Francia, Argentina e Brasile".