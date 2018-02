Allegri "Juve carica, c'è adrenalina"

TORINO, 12 FEB - "C'è tanta adrenalina e tanto entusiasmo, siamo carichi per questi ottavi. Affronteremo gli inglesi con spensieratezza, coraggio e incoscienza. Abbiamo grande voglia di arrivare in fondo alla Champions anche se sappiamo che sarà molto difficile". Così Massimiliano Allegri, a Mediaset Premium. "Juve e Tottenham - dice il tecnico bianconero - hanno le stesse possibilità di passare il turno, sarà un bell'ottavo dove dovremo fare due grandi partite. Il Tottenham è bravo a giocare negli spazi e a ribaltare l'azione e sono fisici e tecnici. Speriamo di fare qualche gol in più rispetto al girone nel quale abbiamo segnato poco".