City: Sane recupero lampo da infortunio

BASILEA, 12 FEB - Recupero lampo per Leroy Sane. L'ala del Manchester City è guarita dall'infortunio alla caviglia cinque settimane prima del previsto. Sane si era infortunato per un duro contrasto con il difensore del Cardiff Joe Bennet nel match di fine gennaio e che lo avrebbe dovuto lasciare lontano dai campi per sette settimane. Sane è tornato a disposizione in vista del match degli ottavi di Champions League contro il Basilea in Svizzera. "Sono sorpreso - ha detto il tecnico del City, Pep Guardiola - Non è in perfette condizioni ma è con noi. Questa è una buona notizia. Lui e il fisioterapista hanno fatto un buon lavoro".