Sei squalificati in A, tre del Bologna

ROMA, 13 FEB - Sono sei i giocatori di Serie A squalificati per un turno dal giudice sportivo, in relazione alle partite del 24/o turno. Due di loro, Masina e Mbaye del Bologna, pagano l'espulsione patita nel corso della partita contro l'Inter, rispettivamente per un grave fallo di gioco e per doppia ammonizione. Erano invece diffidati e, dopo l'ammonizione subita domenica resteranno quindi fermi una giornata, Kessie (Milan), Mattiello (Spal), Palacio (Bologna) e Leiva (Lazio). Il giudice ha poi inflitto una multa di 10 mila euro al Napoli "per avere alcuni suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della società avversaria alcuni petardi e bengala senza arrecare danni anche per la presenza della rete di protezione". Pagherà, invece, 2.500 euro la Fiorentina per un fumogeno lanciato nel recinto di gioco.