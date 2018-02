Inter inaugura Academy in Indonesia

MILANO, 13 FEB - L'Inter apre la prima Academy in Indonesia, il Paese del proprio presidente Erick Thohir. Il via alla partnership con il Persib, informa l'Inter con un comunicato, è stato dato oggi a Bandung, l'obiettivo è formare sul territorio giovani calciatori (dai 10 ai 16 anni) e allenatori. ''Quello che sta a cuore all'Inter e al progetto delle Academy - spiega il vice presidente Javier Zanetti - è la condivisione del know-how tecnico nel rispetto delle regole calcistiche ed etiche internazionali, formando allenatori e ragazzi nel proprio territorio d'origine, un passo importante nel percorso di sviluppo calcistico dell'Indonesia. Un Paese in cui tra l'altro la passione dei tifosi per i colori nerazzurri è sempre stata fortissima''. Due gli allenatori nerazzurri coinvolti nel progetto: l''Head Coach'' Andrea Ratti e il ''Permanent Coach'' Claudio Brambilla.