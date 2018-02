Pochettino, Juventus dominata a lungo

ROMA, 13 FEB - "Abbiamo dominato la Juve per lunghi tratti della gara, facendo il nostro calcio. Forse nel primo gol Higuain era in fuorigioco e poi abbiamo preso il 2-0. Sembrava una gara in discesa per loro, ma poi abbiamo avuto una grande reazione". Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, è soddisfatto del 2-2 nell'andata degli ottavi di Champions, strappato sul campo della Juventus che si era portata sul doppio vantaggio dopo pochi minuti dall'inizio della partita. "Quale sarà la chiave per passare il turno? La qualificazione è aperta - ha aggiunto a 'Premium Champions' l'allenatore argentino - la Juventus ha le possibilità di passare nonostante questo 2-2 casalingo. Un futuro come allenatore in Italia? Perché no, ho delle origini italiane, magari un giorno...".