Allegri, per vincere ci vuole positività

TORINO, 14 FEB - Non è piaciuto ad Allegri il clima dopo il 2-2 con il Tottenham. Lo ha detto ieri sera a caldo, all'Allianz Stadium ,l'ha ripetuto nel tweet notturno del dopo-partita. "Ogni tanto ci si dimentica che ci sono gli avversari, e che sono forti, soprattutto in #Champions. Io sono orgoglioso di quello che i ragazzi hanno fatto, fanno e faranno in questa stagione: solo con entusiasmo e positività vinceremo, a partire da domenica". I bianconeri puntano all'immediato riscatto nel derby, domenica, all'ora di pranzo, in casa del Torino rilanciato da Mazzarri.