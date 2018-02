Europa League: Sarri, faremo gara seria

NAPOLI, 14 FEB - "Dobbiamo trovare le motivazioni per l'Europa League, ma siamo in 18 compresi tre portieri cercheremo di fare partita seria senza inficiare il campionato". Lo ha detto il tecnico del Napoli Maurizio Sarri alla viglia della sfida di Europa League contro il Lipsia. "E' un tentativo difficile - ha aggiunto Sarri - avevo problemi anche a motivare il gruppo per la Champions League. E' chiaro che questa stagione è focalizzata su qualcosa di diverso, e anche a ragione perché prima di diventare grande in Europa devi diventare grande nel tuo Paese".