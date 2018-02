Falcinelli,Fiorentina pronta a ripartire

FIRENZE, 14 FEB - "La delusione per la sconfitta con la Juve e certi episodi a nostro sfavore dobbiamo trasformarla in rabbia per domenica prossima". L'ultimo acquisto della Fiorentina Diego Falcinelli suona la carica in vista della trasferta con l'Atalanta. L'ex attaccante del Sassuolo si è detto comunque soddisfatto del suo arrivo a Firenze a gennaio e non vede l'ora di dare il proprio contributo: "Quando sono arrivato non c'era un bel clima, la Fiorentina era stata appena battuta in casa dal Verona. Però ho trovato un gruppo affiatato e di qualità, mi piacerebbe restare qui a lungo".