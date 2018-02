Cagliari: Faragò rinnova sino al 2022

CAGLIARI, 14 FEB - Il centrocampista del Cagliari Paolo Faragò ha firmato oggi il rinnovo del contratto sino al 2022. Arrivato in rossoblù nel gennaio 2017, proveniente dal Novara, Faragò pian piano è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore in squadra. Al Cagliari ha sinora totalizzato 31 presenze e due reti, decisive per le vittorie contro Benevento e Verona. Intanto prosegue la preparazione dei rossoblù di Lopez in vista dell'anticipo di sabato a Verona contro il Chievo (ore 18). Proprio Faragò oggi si è allenato a parte, mentre resta ai box Cigarini. Domani mattina nuova seduta di allenamento.