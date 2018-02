Monchi: "Totti varrebbe più di 200 mln"

ROMA, 14 FEB - "Se avrei venduto Francesco Totti per 200 milioni? Eh, non lo so... Io penso che varrebbe di più, oggi sarebbe al livello di Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kane". Lo ha detto il ds della Roma, Monchi, a Sky sport. Il dirigente spagnolo si è soffermato anche sulla situazione contrattuale di Florenzi: "Resterà a vita nella Roma? Magari, lui è romanista nel cuore e sono convinto che rimarrà qui tanti anni".