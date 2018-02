Calcio: a Orsato il derby di Torino

ROMA, 15 FEB - Sarà Orsato di Schio a dirigere il derby della Mole, Torino-Juventus, in programma domenica alle 12.30. Tra le altre designazioni della 6/a giornata di ritorno, Genoa-Inter è stata affidata a fabbri di Ravenna, Napoli-Spal a Gavillucci di latina, Udinese-Roma a Di Bello di Brindisi e Milan-Sampdoria a Doveri di Roma. Benevento-Crotone, partita delicata in chiave salvezza, sarà invece arbitrata da Rocchi, che ieri sera ha diretto Real-Psg in Champions.