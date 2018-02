Calcio: Pirlo, allenare è un'ipotesi

BRESCIA, 15 FEB - "Dopo tanti anni ho bisogno di staccare dal calcio, avrò tempo di decidere cosa fare". Andrea Pirlo parla così del suo futuro alla consegna a Brescia, la sua città, del premio brescianità consegnatogli in occasione della festa di San Faustino e Giovita, i santi patroni del capoluogo. "Ho giocato solo a calcio, quindi credo di rimanere nel calcio - aggiunge l'ex centrocampista -. Allenatore? È un'ipotesi, ma ancora non so". "Sono molto contento perché sono bresciano e ricevere questo premio fa piacere - aggiunge Pirlo -. Credo di aver rappresentato sul campo il modo di essere di noi bresciani". Nessun rimpianto dopo l'addio al calcio giocato: "Era il momento giusto per farlo e l'ho scelto io. Sono contento così...".