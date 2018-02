Strootman, Napoli e Juve più competitive

ROMA, 15 FEB - "Napoli e Juventus sono più forti in campionato, questo è sicuro. Noi lottiamo per arrivare terzi e sennò ci prendiamo il quarto posto perché una società come la Roma deve giocare la Champions League. Purtroppo non siamo competitivi per lottare con Napoli e Juve ma almeno dobbiamo qualificarci per la Champions l'anno prossimo". Così Kevin Strootman sugli obiettivi stagionali dei giallorossi. Il centrocampista olandese, intervistato da Sky Sport24, assicura poi di avere "tanta fiducia nel progetto di Pallotta e di Monchi", ma sottolinea anche che è un percorso differente dalle altre squadre in Italia: "Per la Roma è difficile, non è un club che compra giocatori, anzi ogni tanto deve vendere il suo migliore come è successo negli ultimi anni. Per Napoli e Juventus è diverso, non devono vendere per forza. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo perso Salah, Ruediger, Pjanic, Benatia, Paredes".