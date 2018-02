Napoli: Ounas, gol non era importante

ROMA, 15 FEB - "È mancata la finalizzazione e, anche sui loro attacchi, eravamo sempre in ritardo. È stato complicato con sei cambi, perché noi giochiamo poco e fisicamente sarebbe stata dura. Dal punto di vista tecnico siamo noi che giochiamo e tocca a noi far vedere all'allenatore che possiamo giocare un po'". Così Adam Ounas a Sky sport, dopo la sconfitta del Napoli contro il Lipsia in Europa League. "Sono felice per il primo gol nel Napoli, ma abbiamo perso e per me il gol non è importante. Spero di vincere domenica e sempre forza Napoli", conclude.