Lopez, col Chievo evitare rilassamenti

CAGLIARI, 16 FEB - Quarto scontro diretto consecutivo per il Cagliari, domani (ore 18) a Verona contro il Chievo. "La classifica ora è buona - avverte Diego Lopez nella conferenza stampa della vigilia - ma continuiamo a guardarla con la coda dell'occhio perché non possiamo permetterci di rilassarci. Per noi è importante dare continuità ai risultati". Il problema? Manca Cigarini e il tecnico rossoblù, con tutta probabilità, punterà su Barella in regia. Anche se non svela i suoi piani. "Cigarini stava andando bene, è un giocatore importante, ma non ci sarà, inutile parlare di lui. Vedrete domani chi giocherà al suo posto. Barella -continua Lopez- è un giocatore diverso, ha passo più rapido e grande capacità fisica per la sua età; può capire meglio i tempi e quando ricevere palla, ma ha tutto dalla sua parte per migliorare. Può benissimo fare anche il regista centrale". Tra i 23 convocati c'è per la prima volta il colombiano Ceter. Assenti Romagna e Giannetti.