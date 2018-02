Pogba in crisi,Mourinho lo spinge a Real

ROMA, 16 FEB - Da acquisto a tre cifre, oltre 100 mln, a calciatore in crisi. E' la traiettoria di Paul Pogba che, secondo media inglesi e spagnoli, si sarebbe pentito di essere tornato al Manchester United e adesso, complici le incomprensioni con Josè Mourinho, starebbe meditando di cambiare aria. Secondo quanto scrive 'As', quotidiano sportivo di Madrid, il centrocampista francese potrebbe essere uno degli acquisti del Real durante il prossimo mercato estivo, anche se lo United non intende svendere il giocatore. Dopo la sconfitta col Newcastle, Mourinho riferendosi senza nominarlo a Pogba, aveva detto che "vorrei che qualcuno facesse bene le cose semplici". Tutto ciò dopo averlo sostituito nel corso del match: "è meglio non analizzare le prestazioni dei miei in pubblico", aveva commentato Mou. Ma va detto che alcuni commentatori britannici criticano anche Mourinho, che non starebbe mettendo Pogba nelle condizioni di rendere al meglio.