Alex Sandro, il Toro ci presserà molto

TORINO, 16 FEB - "Concentrazione alta, in campionato come in Champions: il Torino ci presserà molto". Si rituffa nel campionato Alex Sandro, laterale brasiliano della Juventus: "Arriviamo al derby con spirito positivo. Abbiamo lavorato bene in questi giorni". Il giocatore ha analizzato i prossimi avversari nel derby della Mole, una "squadra forte fisicamente, con buone individualità come Niang, Iago Falque e Rincon". Un rapporto speciale quello tra il venezuelano del Torino e Alex Sandro: "Viviamo nello stesso palazzo - confessa -, chiacchieriamo spesso anche se in questi giorni è stato meglio non incontrarsi".