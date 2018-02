Spalletti, Non alleno Inter virtuale

MILANO, 16 FEB - "Non mi fa sorridere se si parla di rivoluzione attraverso il mercato. I giornali vengono commentati, sto pensando di suggerire al presidente di creare tre squadre, una che è la nostra, una che è la femminile e una terza che è virtuale, composta da decine di giocatori che vedono accostati all'Inter. La allenerebbe un dirigente, però, perché io quella squadra non la alleno. Io su questa cosa non ci sto": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Genoa. "D'ora in avanti parlerò col presidente di questa cosa - aggiunge - perché di nomi ne fate in continuazione e qualcuno ve li dirà. Ma l'allenatore sono io, siamo terzi e invece si parla di rivoluzione". Il tecnico fa un riferimento ad Eder che sembrava destinato a lasciare l'Inter a gennaio e ha segnato due gol consecutivi: "Si scriveva di Sturridge ma se Eder non ci levava le castagne dal fuoco, voglio vedere cosa si mangiava".