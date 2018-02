ROMA Psg: Emery, spero in arbitro casalingo 16/02/2018 - 19:00

'Rocchi? Ok se stessi criteri andata per chi gioca in casa'

ROMA, 16 FEB - "Sono convinto che elimineremo il Real Madrid. Per il match di ritorno vorrei lo stesso arbitro dell'andata, Rocchi, se applica gli stessi criteri dell'andata, a favore di chi gioca in casa". Il tecnico del Paris SG, Unai Emery, parla alla vigilia della sfida di campionato contro lo Strasburgo, torna sulla partita di Champions al Bernabeu contro il Real, finita 3-1 per gli spagnoli e a suo modo di vedere condizionata dalle decisioni dell'arbitro e i suoi collaboratori. "Sarei contento se ci fosse ancora lui (Rocchi n.d.r.) - dice Emery - e applicasse gli stessi criteri. Ho visto la partita fra Lione e Villarreal e ho notato un arbitraggio molto equilibrato. Ho fatto dei paragoni e sono arrivato alla decisione che vorrei lo stesso arbitro dell'andata, con lo stesso metro di giudizio, a favore dei padroni di casa".