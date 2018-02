Giampaolo, con Milan serve grande gara

GENOVA, 17 FEB - La Sampdoria inizia il mini ciclo di gare con Milan, Udinese e Atalanta che può essere decisivo per l'Europa. Ma Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato, chiede alla sua squadra quella spensieratezza che ha portato bel gioco e punti in questo campionato. Senza pressioni. "Non sarà uno scontro diretto perché ci sono ancora tante partite da giocare. Noi siamo pronti ad andare a Milano e giocare con serenità seguendo i nostri principi e guardando in faccia l'avversario. Se perdiamo saremo ancora in corsa, se dovesse sbagliare il Milan noi potremo allungare. Ma ripeto, ci sono ancora tanti match da qui alla fine del campionato", spiega il tecnico. "Dobbiamo scendere in campo - dice - pensando di determinare il risultato e non aspettandolo". Poi esalta il Milan: "E' una squadra compatta, ha giocatori importanti come Suso, Bonaventura o Calhanoglu. Poi c'è Cutrone. Cosa servirà? Bisognerà fare una prestazione di livello tatticamente, tecnicamente e fisicamente".