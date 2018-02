Gattuso 'Samp può sbagliare, Milan no'

MILANO, 17 FEB - "La Sampdoria può sbagliare, noi no perché loro sono tre punti avanti a noi". Rino Gattuso non dà alibi al suo Milan e teme la squadra di Marco Giampaolo, "un allenatore avanti, un professore". "Mi ha aperto un mondo quando l'ho sentito parlare anni fa a Coverciano, e non nego di aver copiato qualcosa da lui - ha raccontato Gattuso -. Mi dispiace aver avuto poco tempo per preparare questa partita. Sono molto preoccupato, servirà grande personalità e accorgimento tattico, se sbagli qualcosa la Sampdoria non perdona". "Non voglio sentir parlare di stanchezza - ha aggiunto l'allenatore rossonero, riferendosi alla trasferta bulgara in Europa League -. La stanchezza parte dalla testa. Ci giochiamo tanto. Se domani partiamo timorosi e bassi come giovedì contro il Ludogorets si rischia grosso. Abbiamo sbagliato tante scelte ma abbiamo dato un segnale preciso: sappiamo soffrire e diamo la sensazione che è difficile farci gol".