Perugia, ufficiale l'arrivo di Diamanti

PERUGIA, 17 FEB - Il Perugia Calcio ha ufficializzato l'accordo con il fantasista Alessandro Diamanti. L'attaccante toscano, svincolato dallo scorso agosto, ex tra le altre di Palermo, Bologna, Livorno e Atalanta, arriva in biancorosso con un contratto che lo lega alla società presieduta da Massimiliano Santopadre fino al 30 giugno 2018. Diamanti, che conta 200 presenze in serie A e 57 in B, è arrivato a Perugia nel pomeriggio di ieri. Assiste dalla tribuna del Curi alla partita odierna fra i biancorossi e il Palermo, sua ultima squadra, valida per il 26/o turno di serie B.