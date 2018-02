Di Francesco, passato momento difficile

ROMA, 17 FEB - "La squadra era in crescita da alcune gare, abbiamo passato un momento difficile, ma col lavoro abbiamo ritrovato certezze, soprattutto sotto porta. I 5 gol al Benevento ci hanno fatto bene". Dopo la vittoria a Udine il tecnico delle Roma Eusebio Di Francesco esalta le doti dell'attaccante turco Under, autore del primo dei due gol giallorossi: "Ovviamente ci vuole sempre la giocata di un singolo per vincere, ma questo è arrivato attraverso un'idea di gioco chiara e corale e un modo di giocare da squadra, tutti insieme. Lui deve migliorare in alcune scelte, ma da quando è arrivato gioca più di squadra e meno singolarmente. Tecnicamente è incredibile, va al tiro con grandissima velocità".