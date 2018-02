Udinese: Oddo, regalati i due gol

ROMA, 17 FEB - "Abbiamo fatto un'ottima partita, creato molte occasioni, ma siamo stati poco lucidi sotto porta. Poi abbiamo regalato due gol, il nostro difetto più grande. Speriamo di eliminarlo al più presto. Abbiamo giocato alla pari con la Roma. Ha avuto una supremazia territoriale ma la gara è stata equilibrata". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, dopo la sconfitta subita in casa. "Calo fisico dell'Udinese? Una squadra che gioca questa partita non è in calo, davanti avevamo la Roma che ti può mettere in difficoltà - ha affermato ancora Oddo -. A me interessa che la squadra continui a crescere e che tutti stiano sul pezzo. Chi non ci sta viene lasciato da parte".