Champions,mea culpa Ovrebo Chelsea-Barca

ROMA, 18 FEB - Nove anni dopo la notte del 6 maggio 2009, l'arbitro Tom Henning Ovrebo fa 'mea culpa' per la pessima direzione di Chelsea-Barcellona, semifinale di Champions costata l'eliminazione ai Blues. Una partita passata alla storia per gli evidenti errori del fischietto norvegese che oggi, con 'Marca', ritorna su quella folle serata a Stamford Bridge: "Non è stato certo il mio giorno migliore, davvero - riconosce Ovrebo che negè evidenti rigori ai Blues - Ma questi errori possono essere commessi da un arbitro, così come da un giocatore o da un allenatore. Comunque, non posso essere orgoglioso di quella serata. Ci sono stati diversi errori", riconosce Ovrebo che fa sapere di aver ricevuto, dopo quella direzione folle, minacce di morte e di essere stato obbligato a cambiare albergo quella sera. Ovrebo si ritirò nel 2010 per un infortunio al ginocchio ma anche per non essere stato chiamato per la Coppa del Mondo in Sudafrica: "Purtroppo quella serata storta ha influenzato la mia carriera".