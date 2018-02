Real 'studia' Pochettino, Loew o Klopp

ROMA, 18 FEB - Pochettino, Loew o Klopp: il dopo Zidane al Real Madrid, se il tecnico francese non dovesse proseguire la sua avventura sulla panchina a fine stagione, passa per uno di questi tre nomi. A fare il 'casting' è 'AS' secondo cui in attesa che il tecnico francese decida il futuro, il club di Madrid ha già iniziato a guardarsi attorno, mettendo nel mirino l'attuale ct della Germania (contratto fino al 2020) e i tecnici di Tottenham (scadenza 2021) e Liverpool (scadenza 2022). In ogni caso, scrive "AS", "il Real rispetterà la decisione di Zidane, per il rispetto dovutogli per i successi di questi 26 mesi, se dovesse decidere di lasciare a fine stagione". Tre i nomi monitorati dalla dirigenza merengue: Pochettino "piace per la sua filosofia di gioco e per la gestione dello spogliatoio", Loew "Florentino Perez lo tiene d'occhio fin dai tempi del Mondiale in Brasile"; Klopp è seguito per come ha guidato il Borussia Dortmund e adesso il Liverpool, facendo esplodere giocatori come Coutinho (ora al Barca), Salah e Manè.