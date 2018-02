Cairo "Belotti ce lo teniamo stretto"

ROMA, 18 FEB - Il derby "è una gara speciale ma dobbiamo giocarlo come se fosse una partita normale anche se non sarà facile". Sono le sensazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, a pochi minuti dal calcio d'inizio del derby. "Mazzarri ha dato un'organizzazione migliore e una fase difensiva molto bene fatta - spiega il n-1 granata a Premium - sta lavorando molto con i giocatori, sia in campo che fuori. Tutto questo ha portato a dei buonissimi risultati e ora dobbiamo continuare così". Belotti vale ancora 100 milioni? "Non penso a questo tipo di cose oggi - risponde Cairo - Ci teniamo stretti Belotti e non penso alla valutazione. Quella cifra lì è la clausola ma poi ce ne siamo dimenticati. Tenere Belotti è la cosa che mi preme di più, l'importante è che da qui alla fine faccia vedere quello che sa fare".