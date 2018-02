Hamsik gol e 'giallo', Var annulla rete

ROMA, 18 FEB - Hamsik raddoppia ma la Var annulla il gol azzurro per fuorigioco: è accaduto al 18' st, con l'arbitro Gavillucci che prima convalida la rete dello slovacco, ma poi annulla per fuorigioco del n.17 azzurro. Il gol del raddoppio era stato inizialmente favorito da un rimpallo, con Allan bravo a controllare in area e a scodellarlo in mezzo per Hamsik che di testa ha beffato Meret, rimediando anche il gallo per l'esultanza scomposta (ha divelto la bandierina del calcio d'angolo). Ma la gioia del gol dura lo spazio di pochi secondi, perchè Gavillucci ha successivamente annullato per posizione di fuorigioco dello slovacco che ha poi contestato la decisione e si è anche tenuto il 'giallo'.