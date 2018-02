Napoli: nona vittoria di fila, è record

NAPOLI, 18 FEB - Battendo 1-0 la Spal al San Paolo, il Napoli ha stabilito il proprio nuovo record di vittorie consecutive in campionato arrivando a 9 successi di fila. Gli azzurri vincono sempre in campionato dallo scorso 16 dicembre quando vinsero 3-1 in casa del Torino. Dopo di allora il Napoli ha battuto Sampdoria (3-2), Crotone (1-0), Verona (2-0), Atalanta (1-0), Bologna (3-1), Benevento (2-0) e Lazio (4-1). Il precedente primato di 8 vittorie consecutive era stato stabilito per due volte nel 2015-16 e nel 2017-18.