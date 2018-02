Serie B: Frosinone-Ascoli 2-0

FROSINONE, 18 FEB - Con due reti, entrambe nel primo tempo, di Dionisi al 7' e Daniel Ciofani al 23', quest'ultimo alla cinquantesima realizzazione in serie B, il Frosinone ha battuto l'Ascoli 2-0, agganciando al vertice della classifica l'Empoli e portandosi a più sei sul Palermo terzo. Nella squadra di Longo ha debuttato il portiere Vigorito al posto dell'infortunato Bardi ed è stato protagonista con un rigore parato a Buzzegoli in chiusura di primo tempo. Il Frosinone ha ben controllato gli avversari nel secondo tempo. Vigorito ancora lui bravo a deviare in angolo una inzuccata di Kanoute mentre Daniel Ciofani ha preso il palo.