Sarri "Bene ma dovevamo chiuderla prima"

ROMA, 18 FEB - "Una risposta dopo la sconfitta in E.League l'attendevo chiaramente. Abbiamo fatto bene, abbiamo preso la partita in mano da subito e ci siamo dimenticati di chiuderla. Non si può portare al 90' una gara giocata così con solo un gol di vantaggio". Maurizio Sarri non è totalmente soddisfatto dopo la vittoria di misura sulla Spal e a Premium spiega che "questa gara mi ha ricordato quella dell'anno scorso col Sassuolo quando hanno fatto un tiro in porta e hanno pareggiato. E' stato un errore non chiuderla, siamo stati troppo leziosi". Sarri taglia corto dopo le critiche seguite alla sconfitta col Lipsia: "Le polemiche non mi interessano. Mi interessa solo a mia squadra, non abbiamo snobbato l'impegno anche se abbiamo cambiato tanti giocatori. Ma tutte le squadre che sono in alto in classifica in campionato fanno il turnover in Europa League che è una competizione molto invasiva. Questa squadra sembra pensare solo al campionato e facciamo fatica a trovare stimoli nelle altre competizioni".