Cagliari, Cragno rinnova fino al 2022

CAGLIARI, 18 FEB - Dopo Barella e Faragò il Cagliari blinda un altro dei suoi gioielli: il portiere Alessio Cragno, classe 1994, ha rinnovato sino al 2022 il contratto con il club rossoblù. In questo campionato ha già neutralizzato due rigori a specialisti come Matri e Perotti. E' il primo portiere in Italia a parare un tiro dal dischetto dell'attaccante argentino. Anche nella stagione 2014-2015 grazie alle sue parate dagli undici metri il Cagliari aveva superato il turno di Coppa Italia con il Modena.