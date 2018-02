Inter: auguri a Icardi, verso recupero

MILANO, 19 FEB - ''Oltre cento presenze e quasi cento gol'': l'Inter, sul proprio sito, fa gli auguri al capitano Mauro Icardi che oggi compie 25 anni, in un momento di grande crisi per la squadra nerazzurra, quarta in classifica e col rischio di scivolare al quinto posto nel caso in cui la Lazio vincesse stasera contro il Verona. Icardi, che in questa stagione ha segnato 18 gol in 22 presenze, non gioca dalla partita contro la Spal del 28 gennaio scorso. L'attaccante sta continuando il percorso di recupero all'infortunio alla coscia rimediato durante l'allenamento del 31 gennaio scorso e la speranza di Spalletti è di riaverlo a disposizione per la sfida contro il Benevento di sabato sera. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, oggi l'Inter torna ad allenarsi. Niente doppie sedute, come invece accaduto settimana scorsa, ma probabilmente il tecnico si confronterà a lungo con i giocatori per trovare una spiegazione alla brutta sconfitta contro il Genoa e, soprattutto, una soluzione al difficile momento.