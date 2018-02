Emirates, pioggia milioni su Arsenal

LONDRA, 19 FEB - Arsenal ed Emirates insieme per altri cinque anni. Il club inglese ha infatti annunciato di aver esteso il contratto di sponsorizzazione con la compagnia aerea emiratina che campeggerà sulle maglie dei Gunners fino al termine della stagione 2023-2024 per un valore, si dice, superiore ai 280 milioni di dollari (230 milioni di euro circa). Il marchio del vettore con sede a Dubai è apparso per la prima volta sulle magliette dell'Arsenal 2006 e la compagnia detiene anche i diritti sul nome dello stadio fino al 2028. Per Arsenal si tratta del "più grande accordo di sponsorizzazione" di sempre.