De Rossi "Azzurro? Se nuovo ct chiama.."

ROMA, 19 FEB - Daniele De Rossi e la Nazionale, un rapporto chiuso dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Russia che adesso sembra però riaprirsi. Il capitano della Roma, infatti, non esclude un ritorno in Azzurro, anche se molto dipenderà dal nuovo commissario tecnico che verrà scelto. "L'addio alla Nazionale? Con la partita con la Svezia penso si sia chiuso il ciclo di alcuni di noi e del resto, quando si fallisce, bisogna pur sapere fare un passo indietro. Ora sceglieranno un nuovo allenatore, bisognerà vedere, ce ne sono di giocatori forti - spiega il mediano di Ostia intervistato all'interno della rivista dell'Aic 'Il Calciatore' -. Io però la Nazionale l'ho sempre vista come una famiglia e non è insomma che abbia messo un paletto, punto e basta. Se capita, chissà, che l'allenatore si fa vivo con me, che ritiene che possa servire, che dica che c'è bisogno, allora…certo che gli anni sono quelli che sono, sempre 34".