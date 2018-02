Torna Diamanti, Perugia squadra giusta

PERUGIA, 19 FEB - "Perugia mi è sempre piaciuta, dai tempi di Ravanelli e Nakata. E' un ambiente familiare dove poter fare calcio, la squadra giusta": dopo un periodo di stop "in cui non ho ascoltato tante richieste, anche dall'estero, per mia scelta" arriva in biancorosso per "mettersi a disposizione di compagni e allenatore" il fantasista toscano Alessandro Diamanti. Legato al Perugia con un contratto fino a giugno 2018, alla sua presentazione nel museo biancorosso ha detto di "voler lavorare sodo nei prossimi tre mesi". Diamanti ha scelto il numero 21. "Quello di Pirlo, uno dei più grandi", ha detto. Già dalla prossima partita contro il Frosinone il neo acquisto biancorosso potrebbe essere schierato dal tecnico Breda. "Ora penso a lavorare - ha detto il fantasista -, in carriera ha sempre parlato poco, sono una persona umile e non voglio dare obiettivi. Ne ho solo uno personale, lavorare in silenzio e vedremo i frutti".