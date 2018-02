Napoli:Insigne, scudetto unico obiettivo

NAPOLI, 19 FEB - "Ora il mio unico obiettivo è vincere lo scudetto con il Napoli. Lo voglio fare per la mia città, il mio paese, i miei amici, la mia famiglia e per i miei figli: questa città ha bisogno di vincere". Lo scrive Lorenzo Insigne in un lungo post su The Player's Tribune, sito di microblogging per sportivi professionisti. Insigne nel post racconta gli inizi della sua carriera e le difficoltà per sfondare nel grande calcio, ma guarda anche al presente e a questa stagione che finora ha portato la delusione della mancata qualificazione a Russia 2018: "E' stato molto doloroso non qualificarsi al Mondiale con la nazionale e non c'è nulla che posso dire per esprimere tutta la mia delusione. Mi fa ancora arrabbiare, perché avrei voluto vivere un Mondiale da protagonista dopo quello in Brasile in cui ero giovane e avevo giocato poco. Ma devo chiudere quel capitolo e concentrarmi per cercare di vincere il tricolore con il Napoli, il primo della mia vita".