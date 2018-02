Valverde "Conte tra i migliori al mondo"

ROMA, 19 FEB - "Antonio Conte è uno dei migliori allenatori del mondo, ha un curriculum fantastico. Le sue squadre sono tatticamente perfette, sanno sempre cosa fare in ogni momento, sarà una vera sfida". Comincia con i complimenti al suo collega-avversario di domani a Stamford Bridge la conferenza stampa del tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, alla vigilia del big match degli ottavi di Champions. "Il Chelsea è un avversario molto fisico - aggiunge Valverde - e ha giocatori abili in contropiede. Sarà insomma una sfida complicata ma noi vogliamo andare avanti in Champions", ha aggiunto il tecnico spagnolo che riconosce la forza dei Blues che "ha giocatori decisivi come Hazard, Morata, Giroud, Pedro. Insomma, sarà difficile ma a questa partita pensiamo da tempo". Sarà un banco di prova anche per Leo Messi che ha nei Blues una vera 'bestia nera': nelle otto volte che l'argentino ha affrontato gli inglesi non ha mai segnato. "Leo forse non ha avuto molta fortuna contro Chelsea in passato, ma domani sarà diverso".