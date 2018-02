Dzeko, contro lo Shakhtar daremo tutto

ROMA, 19 FEB - "Ci aspettano tre mesi importanti, densi di impegni per la Champions e in campionato. Dobbiamo migliorare in tutto se vogliamo rimanere dove siamo adesso. Non dobbiamo accontentarci, tre vittorie non bastano. Speriamo che gli ultimi tre mesi siano fantastici". Così Edin Dzeko nel giorno in cui la Roma si è trasferita a Kharkiv dove mercoledì affronterà lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di Champions. "Arriviamo bene a questa sfida, la fiducia c'è con tre vittore alle spalle, la squadra sta bene e ci troviamo al meglio nel nuovo modulo" aggiunge il bosniaco accennando al 4-2-3-1: "Stiamo facendo risultati, quindi è evidente che qualcosa è cambiato. Non posso dire che giocassimo male con il 4-3-3, ma abbiamo avuto un periodo difficile. La flessione ha richiesto un cambiamento, abbiamo ricominciato a vincere e speriamo di continuare così". Ora la sfida alla formazione ucraina: "lo Shakhtar è molto forte tecnicamente ma noi daremo tutto per passare. Dovremmo essere più avanti come preparazione".